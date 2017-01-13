В Минздраве назвали 28 спиртосодержащих лекарств, которые могут стать рецептурными
Минздрав составил список из 28 спиртосодержащих лекарств, которые могут стать рецептурными. Решение об этом будет принимать специально созданная комиссия, пишет РИА "Новости".
"Мы рассмотрели вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртовых настоек… для того чтобы принимать какие-то решения, мы сначала поработали со всеми 85 регионами, чтобы посмотреть, а были ли проблемы за несколько лет со злоупотреблением вот этими настойками… Мы выявили в группе риска 28 препаратов", — рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Первое заседание рабочей группы состоится 25 января. Правда, министр не уточнила, какие именно препараты попали в список.
"По каждой из этих 28 настоек будет принято отдельное решение. Мы не планируем принимать какие-то отдельные решения, и, в том случае, если опасности с точки зрения злоупотребления эта настойка не имеет, она останется безрецептурной. В ряде случаев, наверное, придётся пойти на рецептурный (отпуск)", — отметила министр.
Напомним, после отравления
людей настойкой "Боярышник" на месяц была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией. Под запрет сейчас не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.
Ранее в региональном Минздраве рассказали
, какие противовирусные препараты не продадут без рецепта.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.