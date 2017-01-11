В Калининграде
В Калининграде
-3 °C
днем
-9 °C
ночью
11 января 2017 г. 18:49
66 360 пользователей
за 24 часа на сайте
60.49 +0.32
Курс ММВБ на 11 января 2017, 18:00
63.3 -0.22
Курс ММВБ на 11 января 2017, 18:00
14.53 -0.01
Курс ЦБ на 12 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Здоровье

В России с начала эпидсезона зарегистрировали пять смертей после гриппа

17:35
  599 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В России с начала эпидсезона от осложнений после перенесённого гриппа умерло пять человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции ТАСС.

Известно, что все погибшие имели сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет декомпенсированный, миокардит, ИБС, кардиосклероз атеросклеротический, гипертоническая болезнь).

"По летальным исходам это единицы… Пять случаев по всей стране", — сказала Попова.

По её словам, погибшие не были вакцинированы от гриппа, а также имели сопутствующие хронические заболевания.

О том, в каких регионах зарегистрированы случаи с летальным исходом, не сообщается.

Напомним, в Санкт-Петербурге в декабре от гриппа умер водитель-дальнобойщик. При этом сейчас уровень заболеваемости пошёл на спад.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Сезон ОРВИ и гриппа - 2016-2017»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t854

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Сезон ОРВИ и гриппа - 2016-2017

Фото новости
Минздрав: эпидемия гриппа в России пошла на спад
15:31
  567 2
Фото новости
В региональном Минздраве рассказали, какие противовирусные препараты не продадут без рецепта
10:19
  4415 6
Фото новости
В Калининградской области у 95 больных диагностировали гонконгский грипп
10 января 201712:37
  7813 0

Главные темы дня

"Жалеем, что не вызвали платную скорую": очевидцы ДТП под Светлогорском рассказали о гибели 18-летней пассажирки "Опеля"
12:14
  16754 28
"Жалеем, что не вызвали платную скорую": очевидцы ДТП под Светлогорском рассказали о гибели 18-летней пассажирки "Опеля"
До 50 тонн в год: Лужков показал Алиханову первую ферму вёшенок (дополнено)
Фото горячей новости
15:43
  3401 1
120—250 тысяч: HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые профессии в Калининграде за 2016 год
Фото горячей новости
14:46
  4716 1
Фальшивые повестки: калининградцы продолжают получать извещения о необходимости проверить приборы учёта воды
Фото горячей новости
14:00
  2228
В Калининграде завершили расследование убийства директора Кобера
Фото горячей новости
11:36
  10129 0

Лента новостей

Картинка
Кандидат на пост госсекретаря США: Россия представляет угрозу
18:30
  178 0
Картинка
Алиханов анонсировал появление в ближайшие дни "вице-премьера по социалке"
18:11
  261 0
Картинка
На ул. Аксакова в Калининграде сгорел БМВ
18:08
  644 0
Картинка
Алиханов: Озёрск производит впечатление "не очень"
18:00
  518 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  16650 11
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  5954 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo