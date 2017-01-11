В России с начала эпидсезона зарегистрировали пять смертей после гриппа
В России с начала эпидсезона от осложнений после перенесённого гриппа умерло пять человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции ТАСС.
Известно, что все погибшие имели сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет декомпенсированный, миокардит, ИБС, кардиосклероз атеросклеротический, гипертоническая болезнь).
"По летальным исходам это единицы… Пять случаев по всей стране", — сказала Попова.
По её словам, погибшие не были вакцинированы от гриппа, а также имели сопутствующие хронические заболевания.
О том, в каких регионах зарегистрированы случаи с летальным исходом, не сообщается.
Напомним, в Санкт-Петербурге в декабре от гриппа умер
водитель-дальнобойщик. При этом сейчас уровень заболеваемости пошёл на спад.
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