В России с начала эпидсезона зарегистрировали пять смертей после гриппа

В России с начала эпидсезона от осложнений после перенесённого гриппа умерло пять человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции ТАСС.



Известно, что все погибшие имели сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет декомпенсированный, миокардит, ИБС, кардиосклероз атеросклеротический, гипертоническая болезнь).



"По летальным исходам это единицы… Пять случаев по всей стране", — сказала Попова.



По её словам, погибшие не были вакцинированы от гриппа, а также имели сопутствующие хронические заболевания.



О том, в каких регионах зарегистрированы случаи с летальным исходом, не сообщается.



Напомним, в Санкт-Петербурге в декабре от гриппа Напомним, в Санкт-Петербурге в декабре от гриппа умер водитель-дальнобойщик. При этом сейчас уровень заболеваемости пошёл на спад.