В Санкт-Петербурге от гриппа умер водитель
В России зафиксирована первая в этом сезоне жертва гриппа. Как сообщает сайт Piter.tv,
умер водитель-дальнобойщик из Москвы. Врачи скорой забрали его прямо со стоянки.
Мужчина, у которого зарегистрировали грипп А, провёл в больнице несколько часов. Его привезли в критическом состоянии, так как грипп осложнялся хронической болезнью — сахарным диабетом.
"Лайф.ру"
сообщает, что водитель не был привит от гриппа.
Напомним, на прошлой неделе в Калининграде уровень заболеваемости ОРВИ превыси
л эпидпорог на 27%. Лабораторно подтверждено только 7 случаев гриппа А(H3N2). Все заболевшие ранее не были привиты.
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