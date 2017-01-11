Минздрав: эпидемия гриппа в России пошла на спад

Заболеваемость гриппом в России снижается. К таким выводам по результатам первого в этом году мониторинга пришли специалисты Минздрава, пишут "Известия".



Заболеваемость гриппом и ОРВИ на этой неделе снизилась во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения и школьников. Количество городов с превышением недельного эпидпорога заболеваемости по всему населению уменьшилось до 24.



Значительный рост заболеваемости был зафиксирован только в Южном федеральном округе (на 34,1%) и Крыму (на 23,0%).



Карантин ввели в школах Челябинска, Магнитогорска и Миасса. В Оренбурге по той же причине продлили школьные каникулы.



В калининградских школах в ближайшее время карантин вводить не планируют. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, напомнив, что в регионе снизилось количество заболевших.



При этом с начала эпидемии гонконгский грипп При этом с начала эпидемии гонконгский грипп диагностировали почти у сотни заболевших.