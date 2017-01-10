В Калининградской области у 95 больных диагностировали гонконгский грипп
Количество заболевших гонконгским гриппом калининградцев приближается к сотне. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 9 января 2017 года в Калининградской области лабораторно подтверждено 95 случаев гриппа A(H3N2). При этом шестеро заболевших были привиты против гриппа.
Интересно, что по состоянию на 7 января медики подтвердили
только 26 случаев гриппа А(H3N2) и 11 случаев РС-инфекции, а также единичные случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.
Уточняется, что за первую неделю нового года за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 27 872 жителя области, среди них полторы тысячи детей.
Заболеваемость взрослого населения (16,6 на 10 тыс.) превышает эпидемический порог на 17,5%. Однако по сравнению с предыдущей неделей общее число заболевших снизилось на 50,2%.
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