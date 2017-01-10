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Главная Новости Здоровье

В Калининградской области у 95 больных диагностировали гонконгский грипп

12:37
  3164 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Количество заболевших гонконгским гриппом калининградцев приближается к сотне. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 9 января 2017 года в Калининградской области лабораторно подтверждено 95 случаев гриппа A(H3N2). При этом шестеро заболевших были привиты против гриппа.
 
Интересно, что по состоянию на 7 января медики подтвердили только 26 случаев гриппа А(H3N2) и 11 случаев РС-инфекции, а также единичные случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.

Уточняется, что за первую неделю нового года за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 27 872 жителя области, среди них полторы тысячи детей.

Заболеваемость взрослого населения (16,6 на 10 тыс.) превышает эпидемический порог на 17,5%. Однако по сравнению с предыдущей неделей общее число заболевших снизилось на 50,2%.

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1 комментарий Правила комментирования

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ollumova
ollumova #
12:45
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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