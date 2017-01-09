За праздники у 26 жителей Калининградской области диагностировали гонконгский грипп

За первую календарную неделю 2017 года к врачам за помощью обратилось вдвое меньше жителей Калининградской области, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, отметив, что это связано не с реальным снижением заболеваемости, а с нежеланием идти к врачу в праздничные дни и ошибочным мнением, что возможно самолечение.



Так, со 2 по 8 января 2017 года в Калининградской области за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 2 872 жителя, в том числе 1 518 детей в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 29,6 на 10 тысяч, что ниже порогового уровня.



В то же время отмечается рост числа госпитализированных в инфекционные стационары. Всего — 95 заболевших, из них 50 детей.



В Калининграде уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышает пороговые значения на 6,1%; общее число заболевших составило 1 975 человек, или 43,6 на 10 тысяч населения.



Обследовав 99 заболевших, медики подтвердили 26 случаев гриппа А(H3N2) и 11 случаев РС-инфекции, а также единичные случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.



Управление Роспотребнадзора по Калининградской области напоминает о важности своевременного обращения за медицинской помощью. Врачи отмечают, что на фоне облегчения состояния больного через неделю-две после начала ОРВИ и гриппа может произойти присоединение вторичной бактериальной инфекции. В списке возможных бактериальных осложнений вторичная пневмония: после улучшения самочувствия поднимается высокая температура, сопровождающаяся болью в груди, кашлем с мокротой.