В двух школах Калининградской области объявлен карантин
В Калининградской области временно приостановлены занятия в трёх классах двух школ (в МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда, МБОУ СОШ № 3 г. Светлого). Как сообщает Роспотребнадзор, карантин объявлен с целью ограничения распространения инфекции ОРВИ и гриппа.
Стоит отметить, что остальные школьники уйдут на зимние каникулы к концу текущей недели.
Напомним, в Калининграде эпидпорог заболеваемости ОРВИ превысил
48%. В инфекционные стационары госпитализировано 50 человек.
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