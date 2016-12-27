В двух школах Калининградской области объявлен карантин

В Калининградской области временно приостановлены занятия в трёх классах двух школ (в МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда, МБОУ СОШ № 3 г. Светлого). Как сообщает Роспотребнадзор, карантин объявлен с целью ограничения распространения инфекции ОРВИ и гриппа.



Стоит отметить, что остальные школьники уйдут на зимние каникулы к концу текущей недели.



Напомним, в Калининграде эпидпорог заболеваемости ОРВИ Напомним, в Калининграде эпидпорог заболеваемости ОРВИ превысил 48%. В инфекционные стационары госпитализировано 50 человек.