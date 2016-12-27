В Калининграде эпидпорог заболеваемости ОРВИ превысил 48%
В Калининградской области за неделю, с 19 по 25 декабря 2016 года, за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 6 077 человек, в том числе 3 629 детей в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 62,7 на 10 тысяч, что выше порогового уровня на 48%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В сравнении с предыдущей неделей общее число заболевших возросло на 5,9%. Резкий скачок заболеваемости произошёл среди взрослых — на 19%.
В инфекционные стационары госпитализировано 50 человек. При этом вирус гриппа A(H3N2) был лабораторно подтверждён только в 44 случаях.
В Калининграде уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышает пороговые значения на 40,8%; общее число заболевших составило 4 389 человек, или 96,8 на 10 тысяч населения.
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