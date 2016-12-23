Жителей четырёх калининградских посёлков будет бесплатно обслуживать частная клиника

Жителям посёлка Рыбное Гурьевского округа медицинскую помощь будет бесплатно оказывать частная компания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



"Это первый опыт в Калининградской области, — рассказала врио министра здравоохранения области Людмила Сиглаева. — И позиция главы региона — в условиях дефицита медицинских кадров активнее привлекать возможности частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС. Мы несём ответственность за оказание медицинской помощи нашим гражданам, поэтому и в рамках реализации этого проекта они должны также бесплатно получать все услуги, которые им предоставляются в государственных организациях".



Компания "Новомеда" с 1 января 2017 года начнёт оказывать помощь на базе офиса врача общей практики в посёлке Рыбное Гурьевского городского округа. Пользоваться услугами смогут жители близлежащих посёлков — Сосновки, Каменки и Малого Лугового, а также садовых товариществ "Луч", "Служащий", "Луговое" и "Икар". Таким образом, в зону обслуживания ВОП попадают 1 726 человек.



Частная медицинская организация обязуется обеспечить оказание бесплатной первичной медико-санитарной помощи взрослому населению по территориально-участковому принципу, в том числе вакцинацию в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, диспансеризацию, оказание неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому, организацию льготного лекарственного обеспечения, дневного стационара и другие медицинские услуги. У жителей будет возможность записаться на приём по интернету с помощью электронной системы "БАРС.Здравоохранение", обратиться по телефону в call-центр.