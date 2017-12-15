Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января 2018 года

Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам принят Госдумой в третьем чтении. В соответствии с ним стоимость пенсионного коэффициента с 1 января 2018 года увеличивается на 1,037 и составит 81,49 рубля. Кроме того, индексируется выплата к страховой пенсии на 1,037 — до 4982,9 рубля.

Кроме того, в федеральном закон "О государственной социальной помощи" появилось положение о том, что при пересмотре размера социальной доплаты из-за изменения прожиточного минимума общая сумма выплат не должна быть меньше, чем в предыдущем году. Планируется, что таким образом удастся сохранить уровень обеспечения пенсионеров, если региональный прожиточный минимум снизится.