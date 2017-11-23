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Главная Новости Общество

Госдума отклонила законопроект, предлагающий индексировать пенсии работающим пенсионерам

12:43
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Госдума отклонила законопроект, который предлагал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
Как отмечали авторы законопроекта, с 1 января 2016 года в РФ отменили индексацию размера фиксированной выплаты и страховой пенсии и корректировку размера страховой пенсии работающим пенсионерам. Затраты, необходимые на индексацию, в размере 10,3 млрд рублей. 
 
"Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров", — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
 
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов дал отрицательное заключение на законопроект. Его не поддержали и правительство РФ, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата. В заключении на проект указано, что это связано с "отсутствием источников финансирования расходов на его реализацию".
 

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