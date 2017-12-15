Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС
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Законопроект одобрили единогласно. Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ поднимется до 9 тыс. 489 рублей в месяц, что составляет 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. С 2019 года он будет равен прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года.