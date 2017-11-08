Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС

Законопроект внесён на рассмотрение правительством РФ. Он с 1 января 2018 года устанавливает МРОТ в размере 9 тыс. 489 рублей в месяц. Это 85% от прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. К 2019 году МРОТ должен увеличиться до размера прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что законопроект вводит "ещё одну страховочную норму".

"Инфляция у нас снижается, может быть, мы доживём до дефляции, и может возникнуть ситуация, что прожиточный минимум снизится по отношению к тому, каким он был в прошлом году. В этом случае, разумеется, МРОТ снижаться не будет, он будет только расти, эта норма закладывается в закон", — заявил он.