Эксперты: Калининград стал лидером по росту цен на гостиницы к ЧМ-2018

Калининград стал лидером по темпам роста цен на гостиницы к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на исследования, проведённые крупными игроками рынка посреднических услуг по бронированию гостиничных номеров в городах России.

В ожидании повышения спроса в преддверии спортивного события мирового масштаба отельеры, владельцы апартаментов и хостелов резко повышают тарифы. По данным аналитиков, проживание в июне-июле 2018 обойдётся постояльцам в среднем в два раза дороже, чем в мае. Стоимость размещения в апартаментах в некоторых городах выросла почти в пять раз, пишет издание.

Так, аналитики OneTwoTrip подсчитали, что самый большой рост показывает Калининград. Здесь цены в июне-июле 2018 года относительно мая увеличатся в 3,5 раза.

Наиболее заметным оказался рост цен на апартаменты: если на май снять их можно в среднем за 2,9 тыс. руб. в сутки, то в июне-июле — уже за 14,2 тыс. руб. В других сегментах стоимость на человека будет варьироваться от 2,1 тыс. руб. за размещение на одну ночь с завтраком в однозвездной гостинице (рост на 24% к майскому тарифу) до 18,3 тыс. руб. за ночь в четырехзвездной (прирост на 290%).

На втором месте по росту цен — Нижний Новгород, где размещение дорожает в 3,2 раза. Замыкает тройку дорожающих городов Екатеринбург: там остановиться в период матчей будет в 2,5 раза дороже, чем в мае.

Максимальные цены на размещение в отелях в период ЧМ-2018 регулируются постановлением правительства от февраля 2016 года. Но установленные в документе ценовые границы для всех городов значительно превышают среднерыночные показатели.