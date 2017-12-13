В регионе определят самые привлекательные для инвесторов муниципалитеты

В Калининградской области власти введут инвестиционный рейтинг муниципалитетов по аналогии с национальным рейтингом состояния инвестклимата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Оценка состояния инвестиционного климата в субъектах России составляется ежегодно Агентством стратегических инициатив, напоминает источник. Вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что региональные власти решили создать местный рейтинг по примеру АСИ.

"Мы теперь хотим на вас (АСИ) равняться и в муниципалитеты этот рейтинг спускать и точно так же их оценивать", - сказал чиновник на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Регионы России: новые точки роста".

Предполагается, что такой рейтинг может появиться уже в следующем году. Критерии, по которым будет инвестиционная привлекательность калининградских муниципалитетов, уже придуманы АСИ, ничего нового изобретать не потребуется, сказал Шендерюк-Жидков.