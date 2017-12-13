Путин поднял зарплаты федеральным чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов для лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Документ опубликован на портале публикации правовых актов.

Повышение коснётся месячных окладов дипломатических работников и должностных окладов остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также месячных окладов федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами, в том числе классными чинами юстиции. С 1 января 2018 года они увеличатся на 4%.

Ранее оклады федеральных чиновников повысили на 5,5% в 2013 году. Нынешнее повышение зарплат станет первым за четыре года.