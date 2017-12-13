Путин поднял зарплаты федеральным чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов для лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Документ опубликован
на портале публикации правовых актов.
Повышение коснётся месячных окладов дипломатических работников и должностных окладов остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также месячных окладов федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами, в том числе классными чинами юстиции. С 1 января 2018 года они увеличатся на 4%.
Ранее оклады федеральных чиновников повысили на 5,5% в 2013 году. Нынешнее повышение зарплат станет первым за четыре года.
11 декабря стало известно
, что зарплаты российских бюджетников в январе вырастут на 4%. Повышение зарплат касается служащих казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников госорганов. Прибавку получат гражданские служащие воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.