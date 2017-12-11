Российским бюджетникам проиндексируют зарплаты
Зарплаты российских бюджетников в январе вырастут на 4%. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации, передаёт "РИА Новости"
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Повышение зарплат касается служащих казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников госорганов. Прибавку получат гражданские служащие воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.