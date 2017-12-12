BMW: инвестиции в новый завод в Калининградской области могут составить €200 млн

Инвестиции в новый завод в Калининградской области могут составить €200 млн. Это косвенно подтвердил глава российского подразделения корпорации Максимилан Келльнер, пишет информационное агентство RNS
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Предполагается, что новый корпорации в регионе может начать работу не раньше, чем через два года. Предприятие будет выпускать легковые автомобили BMW и Mini, используя полный производственный цикл.
"Мы действительно хотим открывать новый завод в Калининграде. Мы сейчас по-прежнему в стадии обсуждения, но нет финального решения", - сказал Келльнер.
В корпорации пока не рассказывают о возможных мощностях нового предприятия в России. Сейчас BMW в сотрудничестве с"Автотором" производит около 18 тысяч автомобилей в год. Однако топ-менеджер подтвердил, что компания хотела бы увеличить объёмы производства.
"У нас сейчас полностью загружено производство в Калининградской области, которое есть сейчас. Мы бы хотели производить больше", - сказал Келльнер агентству RNS, говоря о предполагаемых мощностях нового предприятия.
Топ-менеджер также не стал раскрывать объём инвестиций в проект, однако косвенно подтвердил, что сумма может достигать €200 миллионов.
"Вы можете представить, что новое производство примерно так и стоит", - сказал Келльнер, отвечая на вопрос, может ли идти речь о такой цифре.
Ранее стало известно, что объём возможных инвестиций
в строительство завода BMW в Калининградской области может превысить $50 миллионов. Обсуждение проекта ведётся как на региональном, так и на федеральном уровне.