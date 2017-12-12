BMW: инвестиции в новый завод в Калининградской области могут составить €200 млн

Инвестиции в новый завод в Калининградской области могут составить €200 млн. Это косвенно подтвердил глава российского подразделения корпорации Максимилан Келльнер, пишет информационное агентство RNS

Предполагается, что новый корпорации в регионе может начать работу не раньше, чем через два года. Предприятие будет выпускать легковые автомобили BMW и Mini, используя полный производственный цикл.

"Мы действительно хотим открывать новый завод в Калининграде. Мы сейчас по-прежнему в стадии обсуждения, но нет финального решения", - сказал Келльнер.

В корпорации пока не рассказывают о возможных мощностях нового предприятия в России. Сейчас BMW в сотрудничестве с"Автотором" производит около 18 тысяч автомобилей в год. Однако топ-менеджер подтвердил, что компания хотела бы увеличить объёмы производства.

"У нас сейчас полностью загружено производство в Калининградской области, которое есть сейчас. Мы бы хотели производить больше", - сказал Келльнер агентству RNS, говоря о предполагаемых мощностях нового предприятия.

Топ-менеджер также не стал раскрывать объём инвестиций в проект, однако косвенно подтвердил, что сумма может достигать €200 миллионов.

"Вы можете представить, что новое производство примерно так и стоит", - сказал Келльнер, отвечая на вопрос, может ли идти речь о такой цифре.