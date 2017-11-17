BMW: инвестиции в строительство завода в Калининграде превысят 50 миллионов евро

BMW намерен вложить в строительство завода в Калининграде свыше 50 миллионов евро. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на гендиректора российского подразделения концерна Максимилиана Келльнера.

По словам представителя концерна, инвестиции в создание производства в Калининградской области, скорей всего, превысят 50 миллионов евро. "Это все будет определено в ходе переговоров", — сказал Келльнер, не вдаваясь в подробности.

Келльнер сообщил также, что переговоры с калининградскими властями о возможном начале строительства завода уже в первой половине 2018 года продолжаются. Однако окончательного решения пока не принято, уточнил он. По его словам, обсуждение проекта ведётся как на региональном, так и на федеральном уровне.

Ранее стал известно, что "Автотор" может весной 2018 года подписать соглашение с BMW Group о дальнейшем сотрудничестве. В этом документе будут определены сроки ввода завода в эксплуатацию и его мощности.