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Главная Новости Экономика

Все приморские города Калининградской области объединит туристический кластер

16:35
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Туристический кластер "Раушен" объединит все муниципалитеты Калининградской области на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя областного правительства Гарри Гольдмана.
 
Проект развития кластера поддержан Ростуризмом. В него решено включить пять муниципалитетов области в прибрежной зоне Балтийского моря с общей протяженностью оборудованных пляжей 13 километров. Гольдман уточнил, что в перспективе кластер охватит территории Светлогорска, Отрадного, Зеленоградска, Пионерского, игорную зону "Янтарная" в пос. Куликово Зеленоградского района области, Балтийск и Янтарный.
 
"Мы понимаем, что турист, который приезжает в Калининградскую область, в среднем, на неделю, должен иметь возможность в течение всех семи дней видеть что-то новое. Соответственно, прорабатываем вопрос развития туристической инфраструктуры на перспективу", — отметил он.
 
Первоначально проект планировалось реализовать на территории курортного города Светлогорска. Он включен в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" и разделён на два блока: первый — обеспечивающая инфраструктура, в том числе прогулочная зона (променад) вдоль берега моря, укрепление примыкающего к нему склона; второй — гостиницы, гостевые дома.
 
На развитие инфраструктуры направят государственные вложения в размере 1,4 миллиарда рублей, ещё около 2,4 миллиарда рублей — частные средства. 

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