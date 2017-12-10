Все приморские города Калининградской области объединит туристический кластер

Туристический кластер "Раушен" объединит все муниципалитеты Калининградской области на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя областного правительства Гарри Гольдмана.

Проект развития кластера поддержан Ростуризмом. В него решено включить пять муниципалитетов области в прибрежной зоне Балтийского моря с общей протяженностью оборудованных пляжей 13 километров. Гольдман уточнил, что в перспективе кластер охватит территории Светлогорска, Отрадного, Зеленоградска, Пионерского, игорную зону "Янтарная" в пос. Куликово Зеленоградского района области, Балтийск и Янтарный.

"Мы понимаем, что турист, который приезжает в Калининградскую область, в среднем, на неделю, должен иметь возможность в течение всех семи дней видеть что-то новое. Соответственно, прорабатываем вопрос развития туристической инфраструктуры на перспективу", — отметил он.

Первоначально проект планировалось реализовать на территории курортного города Светлогорска . Он включен в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" и разделён на два блока: первый — обеспечивающая инфраструктура, в том числе прогулочная зона (променад) вдоль берега моря, укрепление примыкающего к нему склона; второй — гостиницы, гостевые дома.

На развитие инфраструктуры направят государственные вложения в размере 1,4 миллиарда рублей, ещё около 2,4 миллиарда рублей — частные средства.