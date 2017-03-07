Калининградская область получит 281 млн рублей на строительство променада в Светлогорске
Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Ростуризм выделит 22 регионам 3,4 млрд рублей. 281 млн рублей из этих средств получит Калининградская область на строительство променада в Светлогорске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что соглашения между Федеральным агентством по туризму и регионом о предоставлении субсидий на реализацию ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" были подписаны в середине февраля.
"Речь идёт о развитии туристического кластера "Раушен" в Светлогорске. Федеральное финансирование будет направлено на строительство променада. Планируем, что в этом году работы будут завершены", — сказал Ермак. Общий объём федерального финансирования проекта составит 1,4 млрд рублей.
Туристический кластер "Раушен" включает в себя обеспечивающую инфраструктуру, променад, укрепление склона, реконструкцию улиц, возведение гостиниц, гостевых домов и др. К настоящему моменту завершена реконструкция двух улиц Светлогорска
. В городе ведутся работы по удлинению променада на 1 240 метров.
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