К 2030 году в Калининграде планируют в 10 раз увеличить производство изделий из янтаря
В Калининградской области к 2030 году планируют в 10 раз увеличить производство изделий из янтаря. Об этом стало известно в пятницу, 8 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве.
В 2016 году в Калининградской области объёмы производства изделий из янтаря оценивались в 800 млн рублей. По планам правительства, в 2030 году эта цифра составит 8 млрд рублей. Также планируют увеличить количество работников, занятых в сфере переработки янтаря. В 2016 году таких было 2 тыс. человек, а к 2030 году должно стать 8 тыс. человек.
Напомним, в декабре стало известно, что Калининградский янтарный комбинат подписал
соглашение о сотрудничестве с крупной китайской компанией, входящей в ювелирный холдинг. В январе 2017 года Янтарный комбинат подготовил первую партию
товара для отправки в Китай.