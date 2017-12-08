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К 2030 году в Калининграде планируют в 10 раз увеличить производство изделий из янтаря

Автор: Екатерина Медведева
09:57
  164
В Калининградской области к 2030 году планируют в 10 раз увеличить производство изделий из янтаря. Об этом стало известно в пятницу, 8 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве.
 
В 2016 году в Калининградской области объёмы производства изделий из янтаря оценивались в 800 млн рублей. По планам правительства, в 2030 году эта цифра составит 8 млрд рублей. Также планируют увеличить количество работников, занятых в сфере переработки янтаря. В 2016 году таких было 2 тыс. человек, а к 2030 году должно стать 8 тыс. человек. 
 
Напомним, в декабре стало известно, что Калининградский янтарный комбинат подписал соглашение о сотрудничестве с крупной китайской компанией, входящей в ювелирный холдинг. В январе 2017 года Янтарный комбинат подготовил первую партию товара для отправки в Китай. 
 

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