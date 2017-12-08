К 2030 году в Калининграде планируют в 10 раз увеличить производство изделий из янтаря

В Калининградской области к 2030 году планируют в 10 раз увеличить производство изделий из янтаря. Об этом стало известно в пятницу, 8 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве.

В 2016 году в Калининградской области объёмы производства изделий из янтаря оценивались в 800 млн рублей. По планам правительства, в 2030 году эта цифра составит 8 млрд рублей. Также планируют увеличить количество работников, занятых в сфере переработки янтаря. В 2016 году таких было 2 тыс. человек, а к 2030 году должно стать 8 тыс. человек.