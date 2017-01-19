Янтарный комбинат готовит первую партию товара для отправки в Китай

Калининградский янтарный комбинат готовит первую партию товара, которая отправится в Китай на прямой экспорт. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



"По данному контракту объёмы янтарного сырья на экспорт, с учётом переработки в Калининградской области, составят не более 22% от объёма ежегодного производства комбината с учётом переходящих остатков", — отметили в пресс-службе. Вместе с этим на комбинате заверили, что потребности российских переработчиков тоже будут обеспечены в полной мере.



Напомним, в декабре стало известно, что Калининградский янтарный комбинат Напомним, в декабре стало известно, что Калининградский янтарный комбинат подписал соглашение о сотрудничестве с крупной китайской компанией, входящей в ювелирный холдинг. Предполагается, что соглашение будет способствовать созданию кластера по переработке янтаря и интеграции калининградского предприятия в систему международного оборота минерала.



Поставки будут производиться ежеквартально. Контрактная цена янтаря в каждой партии поставки будет определяться на основе расчёта средних цен за прошедший квартал на бирже или на аукционах, на которых комбинат осуществляет организованные торги янтарём. Все поставки по контракту будут осуществляться только на условиях полной предоплаты каждой партии товара.



"Договор подписан, формируется партия товара, они сейчас смотрят. У нас возникли определённые расхождения по качеству. Есть наше видение, у китайских коллег — несколько другое. Вопрос о совместном предприятии в силе, 50% того, что будет продано китайской стороне, они обязаны будут переработать на территории Калининградской области", — заявил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин. По его словам, на днях на комбинате были представители китайской компании, которые представили свои наработки в части сортировки и классификации янтаря-сырца.