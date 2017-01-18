Янтарный комбинат построит на Приморском месторождении аттракцион "Вход в шахту"
Приморское месторождение янтаря. Фото Александра Подгорчука
Янтарный комбинат планирует построить на Приморском месторождении смотровую вышку, а также обустроить территорию для отдыха посетителей. Документ
с планами строительства опубликован на сайте государственных закупок.
Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен будет снести существующую "янтарную пирамиду" (беседку, облицованную янтарём, — Ред.) и построить новую. Общая площадь объекта составит 15,2 кв. м, высота — 3,45 м.
Планируется также возведение одноэтажного многофункционального комплекса на 206 кв. м и нескольких аттракционов. Средин них — шестиметровая смотровая вышка из деревянного бруса и "Вход в шахту" с имитацией участка железнодорожного полотна и геодезической пирамиды.
Помимо этого, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую территорию. В плане проекта предусмотрено озеленение, устройство мест отдыха для детей и взрослых, установка скамеек, урн, флагштоков, оборудование автостоянки и пешеходных дорожек с пониженным бортовым камнем.
Общая стоимость тендера составляет 20 миллионов рублей. Завершить заявленные работы победитель конкурса должен до 30 июня 2017 года.
Ранее стало известно, что Янтарный комбинат потратит
порядка 13 миллионов рублей на усиление охраны. Предприятие также планирует
вложить более 200 миллионов в горно-обогатительное производство в Приморском месторождении.
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