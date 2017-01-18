Янтарный комбинат построит на Приморском месторождении аттракцион "Вход в шахту"

Янтарный комбинат планирует построить на Приморском месторождении смотровую вышку, а также обустроить территорию для отдыха посетителей. Документ с планами строительства опубликован на сайте государственных закупок.



Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен будет снести существующую "янтарную пирамиду" (беседку, облицованную янтарём, — Ред.) и построить новую. Общая площадь объекта составит 15,2 кв. м, высота — 3,45 м.



Планируется также возведение одноэтажного многофункционального комплекса на 206 кв. м и нескольких аттракционов. Средин них — шестиметровая смотровая вышка из деревянного бруса и "Вход в шахту" с имитацией участка железнодорожного полотна и геодезической пирамиды.



Помимо этого, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую территорию. В плане проекта предусмотрено озеленение, устройство мест отдыха для детей и взрослых, установка скамеек, урн, флагштоков, оборудование автостоянки и пешеходных дорожек с пониженным бортовым камнем.



Общая стоимость тендера составляет 20 миллионов рублей. Завершить заявленные работы победитель конкурса должен до 30 июня 2017 года.