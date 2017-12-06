Фермер: Из-за затоплений до половины урожая картофеля осталось в полях

По другим культурам (морковь, капуста) эта цифра составила от 10 до 15%.

"Дожди повлияли на урожай, это оказало, в свою очередь, влияние на цены. Фермерам компенсировать затраченные деньги на обработку и семена надо. Тысячи тонн капусты, моркови, свеклы, много тысяч тонн картофеля затопило. Ситуация по картофелю оказалась самая тяжелая. Даже хуже, чем планировали", — подчеркнул Александр Иванов.