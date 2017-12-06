Фермер: Из-за затоплений до половины урожая картофеля осталось в полях
Из-за затоплений от 30 до 50% урожая картофеля осталось в полях. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
рассказал глава агрофабрики "Натурово" Александр Иванов.
По другим культурам (морковь, капуста) эта цифра составила от 10 до 15%.
"Дожди повлияли на урожай, это оказало, в свою очередь, влияние на цены. Фермерам компенсировать затраченные деньги на обработку и семена надо. Тысячи тонн капусты, моркови, свеклы, много тысяч тонн картофеля затопило. Ситуация по картофелю оказалась самая тяжелая. Даже хуже, чем планировали", — подчеркнул Александр Иванов.
Накануне Антон Алиханов попросил поддержки
из федерального центра для решения вопросов мелиорации. Губернатор рассказал полпреду президента Николаю Цуканову о том, что сложная ситуация в сельхозугодьях из-за переувлажнения почвы складывается в области второй год подряд. В этом году сельхозпроизводители подали заявок на возмещение ущерба на сумму порядка 400 миллионов рублей.