Алиханов попросил у полпреда президента РФ помощи для региона в мелиорации

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил поддержки из федерального центра для решения вопросов мелиорации во время встречи с полпредом президента РФ Николаем Цукановым. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время встречи глава области и полпред президента обсудили, как ликвидируются последствия наводнений в сельском хозяйстве.

"Очень многое делается правительством области в части ликвидации последствий, связанной с наводнениями. Осуществляется помощь и фермерам, и крупным хозяйствам, — сказал Николай Цуканов. — Понятно, что вам нужна федеральная поддержка. Есть ли понимание со стороны федерального министерства и региональных властей в разработке программы по мелиорации в Калининградской области?"

Алиханов рассказал представителю президента о том, что сложная ситуация в сельхозугодьях из-за переувлажнения почвы складывается в области второй год подряд.

"У нас поступили заявки от сельхозпроизводителей на возмещение ущерба на сумму порядка 400 миллионов рублей. Минсельхоз официально подтвердил чуть меньше половины. Где-то 50% от этой суммы нам должны перечислить, — сказал губернатор. — Рассчитываем получить финансирование либо в конце этого года, либо в начале следующего и быстро довести ее до пострадавших хозяйств".

Антон Алиханов отметил, что в вопросе мелиорации необходима поддержка федерального центра.

"Мы получили поручение Председателя Правительства РФ относительно разработки комплексной программы. Федеральные ведомства под руководством Минэкономразвития над этой темой работают, но пока она не нашла своего оформления в виде финансов, — сообщил глава региона. — Сейчас ведем свою работу с точки зрения возможного формирования на базе наших учреждений мелиоративных отрядов. Они будут работать на основе государственного задания. Сейчас проводим аудит моторесурса, который у нас есть, будем закупать необходимое, потому что дожидаться глобальных решений относительно большого финансирования мы не можем. Нам нужно справляться с этой проблемой в оперативном порядке здесь и сейчас".

Николай Цуканов подтвердил, что полпредством будет оказана поддержка в решении мелиоративной проблемы. Он рассказал, что соответствующая программа была разработана и утверждена несколько лет.

"Она была серьезной в части проработки и части объема средств. Мы понимаем ситуацию в стране, рассчитывать на единовременную помощь в объеме 15-20 миллиардов рублей не приходится. Нужно разработать программу на 10 лет, чтобы каждый год выделялись необходимые средства для ее реализации. Это важно, я готов поддержать", — подчеркнул полпред.