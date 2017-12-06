"Это не финал": Алиханов прокомментировал подписание закона о калининградской ОЭЗ

Крупные региональные предприниматели откладывали инвестиционные решения в ожидании подписания президентом закона о Калининградской ОЭЗ. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы, исходя из общения с крупными предпринимателями, понимаем, что они в последнее время немного откладывали свои инвестрешения, ожидая этого закона. Поэтому в полном смысле слова можно сказать, что он долгожданный для всех нас, — отметил глава региона. — Мы достаточно долго над ним работали, почти два года, но эта работа увенчалась успехом. Может быть, не всё, что мы изначально задумывали, попало в закон, но — "ищите и обрящете" — будем пробовать и дальше, поэтому это не финал. Наша Особая экономическая зона всегда была в лидерах, и этими поправками мы возвращаем ей это звание".