Уставный капитал банка "ФК Открытие" уменьшили до одного рубля

Временная администрация банка "ФК Открытие" уменьшила уставный капитал с 11 млрд рублей до одного рубля. Как сообщает Rambler News Service , соответствующее решение приняли на заседании управляющего органа 29 ноября 2017 года.

"Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк "Финансовая Корпорация Открытие" до одного рубля путём уменьшения номинальной стоимости 208,32 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая и 12,1 млн привилегированных именных бездокументарных акций с неопределённым размером дивиденда номинальной стоимостью 50 рублей каждая общей номинальной стоимостью 11,02 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Поводом для решения стало распоряжение Центробанка. Он потребовал в рамках мер для предупреждения банкротства уменьшить капитал до одного рубля. Это делается, когда величина собственных средств банка имеет отрицательное значение.