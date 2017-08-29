ЦБ ввёл временную администрацию в банке "ФК Открытие", филиал которого есть в Калининграде
Центробанк назначил временную администрацию в банке "ФК Открытие" и начал санацию организации. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Временную администрацию в банке "Финансовая корпорация ‟Открытие”" ввели с 29 августа. Основным инвестором выступает Банк России с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Мероприятия проводятся для повышения финансовой устойчивости банка, говорится в сообщении.
Банк "ФК ‟
Открытие”
" продолжит работу в обычном режиме. Не изменится и режим работы других организаций, входящих в группу банка — в частности, "Рокетбанка" и "Точки". Мораторий на требования кредиторов не будут вводить. Как отмечает "Медуза"
, стоимость акций банка начала расти на 2,3% после объявления ЦБ.