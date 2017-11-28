В Росстате рассказали, почему подорожал оливье

В Росстате объяснили, почему в этом году оливье россиянам обойдётся дороже. В первую очередь причина в росте цен на картофель и колбасу, пишет РБК

По данным Росстата, средняя стоимость четырёх порций оливье сейчас составляет 311,83 рубля. Это почти на четыре рубля дороже, чем в прошлом году. На увеличение стоимости любимого россиянами новогоднего салата повлиял рост цен на картофель (в среднем на 9,41%). Кроме того, подорожали практически все основные компоненты блюда.

Так, стоимость варёной колбасы увеличилась на 3,16%, репчатого лука — на 2,43%, консервированные огурцы – на 1,62%, консервированный зелёный горошек — на 1,61%, майонез — на 1,14%, морковь — на 0,19%. При этом куриные яйца подешевели сразу на 12,64%, уточнили в ведомстве. Иначе оливье подорожал бы значительно больше.

В Росстате сообщили также, что сильнее всего за год подорожал оливье в Калининградской области (на 8,12%), сильнее всего подешевел — в Туве (на 11,26%).