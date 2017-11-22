Набиуллина рассказала о динамике цен на примере оливье и сельди под шубой

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала про инфляционные ожидания россиян и привела в пример динамику цен на продукты для новогоднего стола. Об этом сообщает ТАСС

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания россиян снижаются. Тем не менее они в разы превышают реальные показатели, которые отражают динамику цен.

"Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними — цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селёдка под шубой. Салат оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей, селёдка под шубой подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей", — рассказала Набиуллина.