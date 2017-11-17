ЦБ спрогнозировал рост инфляции в первой половине 2018 года

В первом полугодии 2018 года в России ускорится инфляция. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на "Прайм" , такой прогноз содержится в аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

"Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 3% и в первом полугодии 2018 года, по мере исчерпания влияния временных факторов, несколько повысится", — говорится в документе.

По данным ЦБ, в октябре 2017 года инфляция замедлилась до 2,7%. Регулятор оценивает ситуацию как сохранение инфляции около отметки в 4%. Отклонение от прогноза связывается с временными факторами.