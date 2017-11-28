"Газпром" вложил 33,6 миллиарда рублей в газификацию Калининградской области

"Газпром" в 2017 году направил на газификацию Калининградской области 33,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации компании.

В октябре компания завершила строительство двух газопроводов-отводов к Гусеву и Советску. Обеспечено бесперебойное снабжение голубым топливом новых ТЭЦ — Маяковской и Талаховской.

До конца года в регионе планируется ввести в строй два подземных хранилища газа. В этих резервуарах поместится до 156 миллионов кубометров газа — в два раза больше, чем раньше, уточнили в "Газпроме".

Кроме того, компания продолжит строительство двух межпоселковых газопроводов в Краснознаменском районе. Ещё два — в стадии проектирования.

Между Калининградской областью и "Газпромом" действуют несколько соглашений о сотрудничестве. За счёт этих соглашений уровень газификации региона в 2002-2016 годах вырос с 41% до 80,1%.