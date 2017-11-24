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Главная Новости Экономика

Швейцарским компаниям компенсируют часть расходов на ипотеку для сотрудников, направленных в Калининград

23 ноября 201723:39
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Правительство региона готово частично компенсировать ипотечные расходы приезжим специалистам. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью Газета.Ru.
 
"Мы сейчас, например, ведем переговоры с несколькими компаниями. В том числе, швейцарские компании хотят открывать инжиниринговые центры. Мы готовы компенсировать им часть расходов на ипотеку для сотрудников, которых они будут направлять в регион. То есть, скажем так, у нас и так позитивный постоянный прирост населения. В прошлом году 10 тысяч человек, в 15-м году — 8 тысяч человек, в этом году тоже, я думаю, будут схожие показатели", — рассказал губернатор.
 
Алиханов отметил, что основной приток миграции в регион идёт из России и стран СНГ. По его словам, правительство хочет сделать акцент на высококвалифицированных специалистах, и готово финансово стимулировать интерес к переезду.
 
В феврале 2017 года Алиханов заявлял, что региону придётся заняться медицинским пиратством. Так он назвал активное привлечение медиков из других регионов с помощью привлекательных предложений. 
 

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