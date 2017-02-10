Алиханов: Нам придётся заниматься медицинским пиратством

Глава региона Антон Алиханов рассказал о предложениях, которыми власти планируется привлекать новых специалистов в области здравоохранения. Такое заявление он сделал в ходе "Прямой линии" на ГТРК "Калининград"

"Придётся воровать, будем заниматься пиратством у других регионов. Чтобы, отработав 7-10 лет, они получали квартиру в собственность. Будем заниматься трудоустройством мужа или жены, обеспечим детей местами в детских садах и школах, уделим внимание повышению квалификации специалистов, они будут работать на оборудовании последнего поколения", — пояснил врио губернатора.

При этом зарплата врача в области должна быть высокой. "Конечно, хочется, чтобы врач высококлассный получал не меньше 100 тысяч рублей", — отметил глава региона.