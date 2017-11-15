Фармацевтика и IT: министр промышленности области назвал перспективные направления работы

"Мне дали задание написать стратегию промышленности за месяц. Определили шесть приоритетных направлений. Первое — это отрасль, которая идет рядом с промышленностью, наука, инжиниринг (тут мы активно сотрудничаем с БФУ им.Канта). Второе — IT-индустрия. Далее — янтарь, куда без него. Автомобильная индустрия — хотим развивать не только "Автотор", но и компонентную базу; а также фармацевтика. У нас размещено одно из самых прибыльных производств на территории индустриального парка "Экобалтик" — мирамистина", — отметил Дмитрий Кусков.

Ранее сообщалось, что Калининградская область может стать первым регионом России, в котором будут производить распылители для фармацевтических средств. По словам автора индустриального парка "Экобалтик" Андрея Горохова, распылитель, который будут производить под Багратионовском , окажется дешевле зарубежного, потому сможет войти в проект импортозамещения.