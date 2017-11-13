Стоимость биткоина обрушилась на 30%

Курс биткоина за неделю снизился на 29%. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на Bloomberg
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Утром в понедельник, 13 ноября, курс криптовалюты снизился до 5605 долларов. Это на 29% ниже зафиксированного 8 ноября максимума в 7882 доллара. Падение усилилось на выходных.
Экономисты объяснили такое снижение курса тем, что инвесторы перешли на альтернативу — биткоин кэш. Эта криптовалюта отделилась от биткоина в августе. С пятницы она подорожала на 40%. Инвесторы перешли на биткоин кэш, поскольку эта валюта позволяет быстрее проводить транзакции.
"Происходит накачка Bitcoin Cash. Это, очевидно, скоординированные действия определённых лиц, лично заинтересованных в Bitcoin Cash", — заявил главный исполнительный директор базирующейся в Гонконге биржи криптовалют BitMEX Артур Хейз.
В августе глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный заявил, что в регионе нужно организовать майнинговые фермы
для добычи криптовалюты. Он уверен, что в 2018 году, когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса.