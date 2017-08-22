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Власти: Сбербанк задумался о строительстве в Калининграде крупного дата-центра

Автор: Екатерина Медведева
12:59
  943
Руководство Сбербанка задумалось о строительстве в Калининградской области крупного дата-центра (центра обработки данных). Об этом во вторник, 22 августа, во время мероприятия "Бизнес-миссия Фонда ‟Сколково”", сообщил генеральный директор региональной Корпорации развития Владимир Зарудный.

"Вчера мы встречались со старшим вице-президентом Сбербанка, который приезжал в Калининградскую область, чтобы провести анализ годности инфраструктуры для возможного строительства крупного дата-центра (одного из самых больших в России) — по аналогии с дата-центром, который был построен Сбербанком в Южном парке в Москве. Это большой проект на 1200 серверных стоек. Если задуматься, то только энергопотребление этого объекта составит около 30 мегаватт мощности", — заявил Зарудный.

По мнению чиновника, открытие дата-центра даст Калининградской области возможность занять "совершенно новую нишу на экономической карте цифровой экономики". "Для чего такие глобальные инвестиции в дата-центр? Всё это для того, чтобы поднять качество сервиса и услуг на недоступный ранее уровень", — объяснил Зарудный.

Во время своего недавнего визита в Калининград глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах запустить в регионе до конца 2017 года проект по развитию безналичных платежей.

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