Власти: Сбербанк задумался о строительстве в Калининграде крупного дата-центра

Руководство Сбербанка задумалось о строительстве в Калининградской области крупного дата-центра (центра обработки данных). Об этом во вторник, 22 августа, во время мероприятия "Бизнес-миссия Фонда ‟Сколково”", сообщил генеральный директор региональной Корпорации развития Владимир Зарудный.



"Вчера мы встречались со старшим вице-президентом Сбербанка, который приезжал в Калининградскую область, чтобы провести анализ годности инфраструктуры для возможного строительства крупного дата-центра (одного из самых больших в России) — по аналогии с дата-центром, который был построен Сбербанком в Южном парке в Москве. Это большой проект на 1200 серверных стоек. Если задуматься, то только энергопотребление этого объекта составит около 30 мегаватт мощности", — заявил Зарудный.



По мнению чиновника, открытие дата-центра даст Калининградской области возможность занять "совершенно новую нишу на экономической карте цифровой экономики". "Для чего такие глобальные инвестиции в дата-центр? Всё это для того, чтобы поднять качество сервиса и услуг на недоступный ранее уровень", — объяснил Зарудный.