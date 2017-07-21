Греф рассказал о планах сделать Калининград безналичным

В Калининграде планируют запустить проект по развитию безналичных платежей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф после встречи в региональном правительстве, где было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией.

Проект получит название "Безналичный Калининград". Ранее его успешно испытали в Татарстане. Запустить его планируют до конца года.

"Мы также договорились о том, что начнём проект безналичного Калининграда. Постараемся здесь внедрить все самые современные системы платежей, удобные для жителей. Этот проект начали в Татарстане, и он очень успешно пошёл. Вторым, думаю, будет Калининград. Конкретный план мероприятий мы разработаем и начнем реализовывать уже в этом году", – заявил Греф.

В Татарстане в рамках проекта торговые точки оснастили терминалами, которые принимают карты по бесконтактной технологии. Греф заявил о необходимости перевести весь малый бизнес на безналичный расчёт.