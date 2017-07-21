Греф рассказал о планах сделать Калининград безналичным

В Калининграде планируют запустить проект по развитию безналичных платежей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф после встречи в региональном правительстве, где было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией.
Проект получит название "Безналичный Калининград". Ранее его успешно испытали в Татарстане. Запустить его планируют до конца года.
"Мы также договорились о том, что начнём проект безналичного Калининграда. Постараемся здесь внедрить все самые современные системы платежей, удобные для жителей. Этот проект начали в Татарстане, и он очень успешно пошёл. Вторым, думаю, будет Калининград. Конкретный план мероприятий мы разработаем и начнем реализовывать уже в этом году", – заявил Греф.
В Татарстане в рамках проекта торговые точки оснастили терминалами, которые принимают карты по бесконтактной технологии. Греф заявил о необходимости перевести весь малый бизнес на безналичный расчёт.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.