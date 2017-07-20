В "Автоторе" назвали среднюю зарплату сборщика

Средняя заработная плата сотрудника производственного цеха по сборке автомобилей на "Автоторе" составляет 40 тыс. рублей. Об этом в четверг, 20 июля, старший вице-президент компании Владимир Кривченко сообщил замминистру промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову, который посетил производство.
Как следует из цифр на информационном стенде, который показали чиновнику, рабочий в цеху по сборке получает от 10 до 60 тысяч рублей. Зарплата зависит от разряда. Она начисляется согласно отработанным часам по определенным тарифам. Тариф увеличивается на определённое количество процентов за различные заслуги. Так, за качественное выполнение техпроцесса почасовой тариф возрастает на 230%. Если сотрудник выполнил от 100% и выше плановой работы, то его тариф вырастает ещё на 220,8%. Рабочий, следящий за аккуратностью своего внешнего вида и режимом рабочего процесса, получает дополнительные 20% к тарифу. При этом Кривченко отметил, на "Автоторе" до сих пор не хватает квалифицированных кадров.
Ранее стало известно о том, что "Автотор" планирует
в 2018 году начать поставки за рубеж. Кривченко не назвал список стран, но рассказал, что экспортировать намерены до 20% производимой продукции.
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