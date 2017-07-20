"Автотор" планирует в 2018 году начать поставки за рубеж

Калининградский завод "Автотор" планирует в 2018 году начать поставки своей продукции за рубеж. Об этом во время визита замминистра промышленности и торговли Игоря Евтухова в регион в четверг, 20 июля, заявил старший вице-президент предприятия Владимир Кривченко.

Бизнесмен не стал уточнять, в какие конкретно страны планируется наладить поставки. Он отметил, что переговоры с иностранными компаниями уже ведутся. В числе заинтересовавшихся предложением есть представители бизнеса стран, входящих в Таможенный союз — например, Армении и Казахстана. По словам Кривченко, экспортировать планируют до 20% от всей производимой "Автотором" продукции.