"Автотор" планирует в 2018 году начать поставки за рубеж
Калининградский завод "Автотор" планирует в 2018 году начать поставки своей продукции за рубеж. Об этом во время визита замминистра промышленности и торговли Игоря Евтухова в регион в четверг, 20 июля, заявил старший вице-президент предприятия Владимир Кривченко.
Бизнесмен не стал уточнять, в какие конкретно страны планируется наладить поставки. Он отметил, что переговоры с иностранными компаниями уже ведутся. В числе заинтересовавшихся предложением есть представители бизнеса стран, входящих в Таможенный союз — например, Армении и Казахстана. По словам Кривченко, экспортировать планируют до 20% от всей производимой "Автотором" продукции.
Ранее сообщалось, что "Автотор" планирует расширить производство
и вернуться к докризисным объёмам выпуска автомобилей. До 2020 года завод увеличит производственную площадь до 30 тыс. кв. м. Развитие автокластера будет происходить на четырёх новых заводах.
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