"Автотор" планирует производить вдвое больше машин к 2022 году

Калининградский завод "Автотор" планирует расширить производство и вернуться к докризисным объёмам выпуска автомобилей. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил пресс-релиз "Автотора
".
На заседании совета директоров компании, прошедшем в Москве и Калининграде, были определены векторы развития автомобильного завода в пос. А. Космодемьянского. Как сообщает пресс-служба компании, вызванный политическими и экономическими процессами спад производства преодолён. По предварительным оценкам, всего за 2017 год "Автотор" выпустит 120 тысяч автомобилей.
Руководством компании предполагается возврат к производству 250 тысяч автомобилей в год. Притом произведены они будут на новых технологиях: в планах завода освоение моделей новых брендов в режиме сварки, окраски и сборки. Компания планирует приблизительное увеличение рабочих мест на 70%, создание групп по подготовке персонала и разработке технических проектов.
Вместе с компаниями-партнерами до 2022 года "Автотор" предполагает увеличить производственную площадь завода до 30 тысяч кв.м. Развитие автокластера будет происходить на четырёх новых заводах. Строительство первых двух начнётся в 2018 году. По предварительным оценкам, предварительная сумма инвестиций в автокластер составит около 600-650 млн. евро.
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