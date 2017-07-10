В деятельности банка "Югра" нашли признаки вывода активов и манипуляций с вкладами

В деятельности банка "Югра" обнаружили признаки возможного вывода активов, недостоверности отчётности и манипуляций с вкладами. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев, передаёт ТАСС
.
"Почему мы посчитали необходимым сделать оценку финансового состояния банка силами временной администрации? Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами", – заявил Поздышев.
По словам зампреда ЦБ, банк "Югра" делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию. Это происходило в обход ограничений регулятора на приём вкладов населения. Поздышев рассказал, что масштабы нарушения составили 1,88 млрд рублей. Ранее регулятор уже обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.
В понедельник, 10 июля, стало известно о том, что ЦБ ввёл временную администрацию
в банке "Югра". Отделение банка находится и в Калининграде. ЦБ также установил мораторий на выплаты кредиторам банка сроком на три месяца. В сообщении на дверях калининградского отделения банка "Югра" на пл. Победы говорится, что банк прекращает кассовые операции и работает в консультативном режиме.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.