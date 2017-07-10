В деятельности банка "Югра" нашли признаки вывода активов и манипуляций с вкладами

В деятельности банка "Югра" обнаружили признаки возможного вывода активов, недостоверности отчётности и манипуляций с вкладами. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев, передаёт ТАСС

"Почему мы посчитали необходимым сделать оценку финансового состояния банка силами временной администрации? Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами", – заявил Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, банк "Югра" делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию. Это происходило в обход ограничений регулятора на приём вкладов населения. Поздышев рассказал, что масштабы нарушения составили 1,88 млрд рублей. Ранее регулятор уже обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.