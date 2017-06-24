Полномочия главы ЦБ Набиуллиной продлили на пять лет
Фото: Центральный банк Российской Федерации
Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной продлены ещё на пять лет. Как сообщает
"РИА Новости", продление вступило в силу в субботу, 24 июня.
Выступая в Госдуме по случаю переизбрания, Набиуллина заявила, что из-за ухудшения внешних факторов первостепенной задачей ЦБ стало обеспечение финансовой стабильности. Основными целями на ближайшие пять лет она назвала достижение низкой и стабильной инфляции, завершение процесса оздоровления банковской системы и развитие финансовых услуг в области пенсий и страхования.
Набиуллина возглавила Банк России 24 июня 2013 года. До этого она занимала должность министра экономического развития России. В марте она сообщила
, что процесс очищения банковского сектора продлится ещё два-три года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.