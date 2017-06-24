Полномочия главы ЦБ Набиуллиной продлили на пять лет

Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной продлены ещё на пять лет. Как сообщает "РИА Новости", продление вступило в силу в субботу, 24 июня.

Выступая в Госдуме по случаю переизбрания, Набиуллина заявила, что из-за ухудшения внешних факторов первостепенной задачей ЦБ стало обеспечение финансовой стабильности. Основными целями на ближайшие пять лет она назвала достижение низкой и стабильной инфляции, завершение процесса оздоровления банковской системы и развитие финансовых услуг в области пенсий и страхования.