В ЦБ рассказали, как долго будут очищать банковский сектор
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что процесс очищения банковского сектора страны продлится ещё два-три года. Об этом сообщает
"Российская газета".
Глава ведомства заявила, что призыв Ассоциации российских банков не отзывать лицензии противоречит интересам добросовестных игроков. "Нас очень беспокоит, что АРБ не выражает нетерпимость к фальсификации, не осуждает схемы, не предпринимает попыток выработать стандарты добросовестного поведения банков", — сказала Набиуллина.
Глава Центробанка подчеркнула, что при отзыве лицензий защищаются интересы честных кредитных организаций и вкладчиков.
Ранее стало известно, что каждый десятый банк, у которого отозвали лицензию, похищал средства вкладчиков.
В некоторых кредитных организациях перед наступлением страхового случая уничтожали электронные базы данных и документы.
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