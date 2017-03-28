В ЦБ рассказали, как долго будут очищать банковский сектор

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что процесс очищения банковского сектора страны продлится ещё два-три года. Об этом сообщает "Российская газета".



Глава ведомства заявила, что призыв Ассоциации российских банков не отзывать лицензии противоречит интересам добросовестных игроков. "Нас очень беспокоит, что АРБ не выражает нетерпимость к фальсификации, не осуждает схемы, не предпринимает попыток выработать стандарты добросовестного поведения банков", — сказала Набиуллина.



Глава Центробанка подчеркнула, что при отзыве лицензий защищаются интересы честных кредитных организаций и вкладчиков.



Ранее стало известно, что каждый десятый банк, у которого отозвали лицензию, Ранее стало известно, что каждый десятый банк, у которого отозвали лицензию, похищал средства вкладчиков. В некоторых кредитных организациях перед наступлением страхового случая уничтожали электронные базы данных и документы.