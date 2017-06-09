На строительство социальных объектов в Калининградской области из Резервного фонда выделили 250 млн рублей

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов во время встречи с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым рассказал, что из Резервного фонда президента региону выделено 250 млн рублей для решения вопросов строительства социальных и инфраструктурных объектов в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Во время мероприятия обсуждались вопросы социально-экономического развития. Николай Цуканов рассказал, что ряд федеральных министерств отмечают эффективную работу регионального правительства. Полпред попросил контролировать процесс исполнения указов президента, касающихся зарплат бюджетников.

Перед нами стоит задача развивать и продолжать лучшие традиции и достижения, которые были эффективно реализованы предыдущими управленческими командами. Особое внимание будем уделять прежде всего повышению уровня доходов населения и улучшению социального самочувствия жителей Калининградской области, — подчеркнул Алиханов.