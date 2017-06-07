Калининградцы смогут оформить ипотеку под 7% годовых

В Калининградской области начинается приём заявок на выдачу кредитов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию на льготных условиях по ставкам от 7% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



Соответствующее соглашение подписано между АИЖК, правительством региона и Фондом жилищного и социального строительства Калининградской области. Кредиты на льготных условиях будут выдаваться на покупку готового и строящегося жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории региона. Преимущество будет отдаваться молодым семьям, работникам бюджетной сферы, семьям с тремя и более детьми.



Льготная ставка по программам АИЖК не будет зависеть от суммы и срока кредита. Льготная процентная ставка может составить 7% годовых (самая низкая ипотечная ставка в банках — около 10%). Для заёмщика сниженная ставка устанавливается на весь срок кредита и не подлежит повышению в течение всего срока действия кредитного договора.

В 2017 году получить ипотечный кредит в регионе на льготных условиях смогут более ста калининградских семей. В случае успешного исполнения программы объём средств на её реализацию может быть увеличен.

Как оформить ипотеку

Подавать заявки на кредит в рамках льготной ипотечной программы жители региона могут уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в Фонд ЖСС КО по адресам г. Калининград, ул. Зелёная, 89, Ленинский проспект, 1, или по телефонам 8 (4012) 320-255, 8 (4012) 555-001.



В пресс-службе регионального правительства отметили, что при участии Фонда жилищного и социального строительства Калининградской области в Калининграде и городах области построено свыше 50 многоквартирных домов общей площадью 250 000 квадратных метров. Работа фонда позволила завершить строительство 31 объекта, признанных проблемными, и обеспечить жильём 1 300 семей дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. С помощью ипотечных займов, выданных фондом, более трёх тысяч калининградских семей смогли улучшить свои жилищные условия.