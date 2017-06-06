Эксперты: в национальном рейтинге инвестклимата Калининград фактически на десять позиций выше

Калининградская область занимает место не ниже двадцатого в национальном рейтинге инвестиционного климата, считает вице-президент региональной Торгово-промышленной палаты Марина Фицак.



Презентация Национального рейтинга инвестиционного климата состоялась на днях на Петербургском международном экономическом форуме. Калининградская область на 32 пункта Презентация Национального рейтинга инвестиционного климата состоялась на днях на Петербургском международном экономическом форуме. Калининградская область на 32 пункта улучшила свою позицию , она заняла 39-ю строчку. Это самый высокий результат, которого область добивалась за всю историю проведения исследований, с 2015 года.



Национальный рейтинг инвестклимата оценивает, насколько успешно регионы создают условия для ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется на основе опросов предпринимателей. По мнению Фицак, этот опрос не всегда отражает объективную картину.

Опрос проводится точечно, звонками. Попадая на предпринимателя, у которого сегодня где-то застрял груз, есть сложности с оформлением, мы получаем соответствующий отзыв, — отметила Фицак. — Я думаю, на данный момент мы в двадцатке должны быть. Бизнесмены и наши коллеги из других регионов говорят, что у нас бизнес более продвинутый. В будущем хотелось бы попасть и в десятку лучших.

С Фицак согласен и вице-президент компании "ДСВ-Транспорт", член вневедомственной комиссии по реализации дорожных карт нацрейтинга Агентства стратегических инициатив Леонид Степанюк.

Я думаю, мы выше — не хуже 20-го места, — отметил он. — Наш бизнес сравнивает ситуацию с Европой, и эта оценка строже. Я очень надеюсь, что нас ждёт определённый рывок. Ниже десятки нам нельзя быть. Инвестпроекты идут достаточно трудно с учётом нашей оторванности, но нам нужно сделать инвестиционный рай. Бизнес в Калининграде очень сложный, и не всё в руках местного правительства, очень много зависит от федерального центра.

В прошлом году рейтинг упал из-за проблемы 2016 года, считает Фицак.

Появилось новое законодательство, было сложно перестроиться, царила определённая нервозность — всё это отразилось в том числе и на рейтинге инвестиционной привлекательности. И то, что сейчас он поднялся, это показатель того, что власть много делает, ведёт диалог с бизнесом, реагирует на вопросы, связанные с вывозом продукции. Сейчас и предприниматели начали перестраиваться: кто-то программу поменял, кто-то разобрался, как документы оформлять, изменили логистику. Настроения меняются, — сказала Марина Фицак.



По её словам, в будущем изменятся условия формирования самого рейтинга.

Раньше мы как эксперты рассматривали инвестиционный климат, работу корпорации развития региона. С этого года мы будем оценивать работу региональных властей по улучшению административных регламентов — это обращения за получением земли, регистрация недвижимости, разрешения на строительство, подключение к системам, работа с ресурсными организациями, — отметила Фицак.