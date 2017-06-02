Калининградская область улучшила позиции в Национальном рейтинге инвестклимата

Калининградская область сразу на 32 пункта улучшила свою позицию в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



В рейтинге 2017 года регион занял 39-ю строчку. Это самый высокий пункт, который область занимала за всю историю проведения исследований.



Текущий рейтинг стал четвёртым с 2015 года. Его презентация состоялась в пятницу, 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме во время круглого стола с участием вице-премьера Игоря Шувалова и руководителей ведущих бизнес-объединений страны.



Гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева назвала динамику роста, продемонстрированную Калининградской областью, впечатляющей. Она подчеркнула, что улучшение позиций произошло за счёт повышения эффективности работы организационных механизмов поддержки бизнеса и эффективности институтов, обеспечивающих его защищённость.



Ранее сообщалось, что врио губернатора Антон Алиханов во время встречи с руководителем АСИ в СЗФО Арзумом Арзуманяном говорил, что региональные власти прилагают серьёзные усилия для улучшения оценки инвестклимата территории.



Национальный рейтинг инвестклимата оценивает усилия регионов страны по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется на основе опросов среди предпринимателей.