Ярошук о данных нацрейтинга инвестпривлекательности: Важный прорыв для нашего региона
Александр Ярошук
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Мэр Калининграда Александр Ярошук рассказал о причинах, по которым регион на 32 пункта улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Он отметил важность этих данных.
Градоначальник рассказал, что рейтинг строится на основе данных опросов среди предпринимателей, которые дают оценку работы правительства и главы региона.
Что позволило сделать резкий скачок вверх — это то, что большое внимание командой Алиханова уделяется мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Я лично принимал участие в нескольких встречах с бизнесменами, на которых присутствовал врио губернатора. С бизнесом шла живая беседа. Те вопросы, которые поднимались на мероприятиях, очень быстро решались, — подчеркнул Ярошук.
Мэр Калининграда рассказал, что в 2016 году Калининградская область занимала в списке 71-е место, а в 2017 — 39-е. "Важный прорыв для нашего региона — 32 пункта", — заявил Ярошук.
Ранее сообщалось, что данные рейтинга национальной инвестиционной привлекательности были обнародованы во время Петербургского международного экономического форума. При его составлении оцениваются усилия регионов страны по созданию благоприятных для ведения бизнеса условий. Калининградская область показала лучшие результаты
за всю историю составления рейтинга.
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