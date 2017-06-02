Ярошук о данных нацрейтинга инвестпривлекательности: Важный прорыв для нашего региона

Мэр Калининграда Александр Ярошук рассказал о причинах, по которым регион на 32 пункта улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Он отметил важность этих данных.



Градоначальник рассказал, что рейтинг строится на основе данных опросов среди предпринимателей, которые дают оценку работы правительства и главы региона.

Что позволило сделать резкий скачок вверх — это то, что большое внимание командой Алиханова уделяется мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Я лично принимал участие в нескольких встречах с бизнесменами, на которых присутствовал врио губернатора. С бизнесом шла живая беседа. Те вопросы, которые поднимались на мероприятиях, очень быстро решались, — подчеркнул Ярошук.

Мэр Калининграда рассказал, что в 2016 году Калининградская область занимала в списке 71-е место, а в 2017 — 39-е. "Важный прорыв для нашего региона — 32 пункта", — заявил Ярошук.